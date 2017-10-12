Два очка Куляша помогли «Автомобилисту» обыграть «Слован»

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» одержал победу над братиславским «Слованом», встреча завершилась со счётом 6:3.



В составе «Автомобилиста» заброшенными шайбами сумели отметиться Дмитрий Пестунов, Николай Тимашов, Егор Миловзоров, Евгений Чесалин и Артём Гареев, оформивший дубль. Две результативных передачи сделал защитник Денис Куляш, проводящий свой дебютный матч за команду из Екатеринбурга. Голы у гостей записали на свой счёт Радек Смоленяк, Иван Шварны и Колби Дженовей.



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