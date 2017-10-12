Минеев: кому посвящаю первый гол в КХЛ — секретная информация

Защитник «Авангарда» Максим Минеев прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:0) и рассказал о своей первой шайбе в КХЛ.



«Очень важная победа, потому что первый матч домашней серии проиграли, неудачно стартовали. Сейчас надеемся продолжить серию побед. Да, в начале игры не удавалось забить, а у «Куньлуня» было несколько штанг. Расценили это как тревожный звоночек, чтобы сыграть построже в обороне, а голы пришли сами. Конечно, мы были готовы к силовой борьбе, ведь у соперника в составе много канадцев.



Здорово, что защитники забросили шайбы во втором периоде, это были зрячие броски, всегда обращаем на это внимание. Не радовался голу? На тот момент впереди была половина игры, был сосредоточен на итоговой победе команды. Не могу сказать, кому посвящаю первую шайбу в КХЛ, это секретная информация. Конечно, её сохранил, сейчас в рамочку и домой, главное, чтобы она была не последней», — передаёт слова Минеева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.