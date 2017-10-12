Ялонен: первый и второй периоды играли лучше, здорово действовал Запольски

Главный тренер финского «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал победу над тольяттинской «Ладой» со счётом 4:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Мы хорошо начали, быстро забили гол. Это очень важно при игре в гостях. Считаю, что первый и второй периоды «Йокерит» сыграл лучше, а в третьем периоде «Лада» имела много моментов, но здорово в воротах действовал Запольски», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Сергея Ляховский.



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