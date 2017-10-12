Крикунов: готовность Куляша к броску — хорошее качество, шайба дырочку найдёт

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги после победы над «Слованом» (6:3).



«Мы начали хорошо, потом немного успокоились, перешли на скорость противника. Второй период играли не очень хорошо, но в третьем вышли собранными и отыграли так, как положено, забили четыре гола, поэтому и выиграли.



Доволен ли дебютом Куляша? Бросил, там добили, потом пас отдал на Тимашова. Он отличился результативными действиями. В команде появился человек, готовый не раздумывая бросать? Это хорошее качество, нужно бросать, а шайба дырочку найдёт», — цитирует Крикунова официальный сайт клуба.

Два очка Куляша помогли «Автомобилисту» обыграть «Слован»