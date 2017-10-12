100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Емелин: безобразное начало матча со стороны «Югры», будем разбираться

12 октября 2017, четверг. 22:37 Хоккей

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин поделился эмоциями после поражения во встрече с «Барысом» (2:5).

«Сегодня было безобразное начало матча. Мы ещё будем разбираться, почему так подготовились к игре. Затем мы пытались что-то переломить, ребята старались, но все усилия свёл на нет вратарь «Барыса».

Когда увидим Шарыченкова? Чем быстрей, тем лучше, конечно. У Александра идет восстановление после операции. Надеемся, он вскоре выйдет на игру», — цитирует Емелина официальный сайт клуба.

«Югра» проиграла «Барысу», пропустив четыре гола в первом периоде

Посмотреть видео можно на официальном сайте «Югры».

Источник: Официальный сайт ХК "Югра" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Барыс ХК Югра Анатолий Емелин
Новости. Хоккей
12 октября 2017, четверг
23:18 Г. Орлов: отнеситесь к поражению СКА с усмешкой, командой нужно гордиться
23:01 Экс-игрок «Юргордена» упал в обморок на посвященной ему церемонии в клубе
22:37 Емелин: безобразное начало матча со стороны «Югры», будем разбираться
22:17 Е. Корешков: «Барыс» везёт с выезда шесть очков, это здорово
22:00 Крикунов: готовность Куляша к броску — хорошее качество, шайба дырочку найдёт
21:32 Аболс: «Йокерит» выглядел свежее и мобильнее «Лады», Харпер добавит агрессии
21:27 Занковец: «Автомобилист» был быстрее, «Словану» надо укрепляться
21:11 Ялонен: первый и второй периоды играли лучше, здорово действовал Запольски
21:03 В. Белов: поражение возьму на себя, после курьёзного гола была другая команда
20:43 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:42 Гатиятулин: тяжёлый матч, но «Трактор» поверил в свои силы
20:26 Шипов: первый гол за «Югру» не дал никаких эмоций, команда проиграла
20:24 «Лада» проиграла «Йокериту», «шуты» одержали 13-ю победу подряд
19:59 ЦСКА подтвердил подписание контракта с Максимом Третьяком
19:36 «Монреаль» выставил защитника Штрайта на драфт отказов
19:32 Минеев: кому посвящаю первый гол в КХЛ — секретная информация
19:30 Два очка Куляша помогли «Автомобилисту» обыграть «Слован»
19:24 «Витязь» уступил «Трактору», потерпев третье поражение подряд
19:19 «Югра» проиграла «Барысу», пропустив четыре гола в первом периоде
19:17 Скабелка: игроки «Авангарда» думают о Лемтюгове, все его поддержали
19:06 Кинэн: «Куньлунь» не реализовал своих шансов, Фурх был великолепен
18:55 «Автомобилист» — «Слован»: защитник Василевский получил «5+20» за удар в голову
18:49 Блум: у «Адмирала» начинается новая глава. Шансы на плей-офф не потеряны
18:43 Стиллман: «Адмирал» не менял тактики после отставки Андриевского, но все бились
18:34 П. Зубов: игру «Сибири» даже цирком не назовёшь, завтра будем принимать решения
18:29 «Авангард» взял верх над «Куньлунем», Фурх оформил «сухарь»
18:19 Ламорелло: сейчас молодые игроки более подготовлены к НХЛ, они более зрелые
18:00 Гуськов: любая команда может обыграть СКА, большой настрой помог «Сочи»
17:53 «Адмирал» обыграл «Сибирь», выиграв в своём первом матче без Андриевского
17:53 КХЛ заявила, что не ведёт переговоров о вступлении клуба из Узбекистана
17:32 Ребёнок, победивший рак, расплакался после сообщения от Александра Овечкина
17:19 Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подписал контракт с ССМ Hockey
16:43 Вратаря «Сибири» Салака в матче с «Адмиралом» заменили впервые в сезоне
16:31 Генменеджер «Виннипега»: хоккей становится бизнесом для игроков уже с юных лет
16:02 Защитник Никита Никитин дебютирует за «Трактор» в игре с «Витязем»
15:53 «Сочи» выменял у СКА форварда Ларичева, «армейцы» получили права на Стеена
15:41 Нападающий «Ак Барса» Галиев дисквалифицирован на один матч
15:28 «Лада» заинтересована в приглашении Александра Гуськова на пост генменеджера
15:18 Сын Эдуарда Занковца стал тренером по физподготовке «Адмирала»
14:59 Голкипер Максим Третьяк, покинувший «Адмирал», вернётся в ЦСКА
14:46 В состав Федерации хоккея России вошли Алексей Морозов и Алексей Анисимов
14:20 «Адмирал» расторг контракт с вратарём Максимом Третьяком
14:00 Болельщики «Авангарда» могут записать видеообращения к Лемтюгову
13:56 Желдаков: «Торпедо» стало больше бросать, много времени проводит в зоне атаки
13:52 Директор «Бинокора»: хотим войти в КХЛ и вернуть наших игроков из Америки
Все новости RSS
Партнерский контент