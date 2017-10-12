Емелин: безобразное начало матча со стороны «Югры», будем разбираться

Главный тренер ханты-мансийской «Югры» Анатолий Емелин поделился эмоциями после поражения во встрече с «Барысом» (2:5).



«Сегодня было безобразное начало матча. Мы ещё будем разбираться, почему так подготовились к игре. Затем мы пытались что-то переломить, ребята старались, но все усилия свёл на нет вратарь «Барыса».



Когда увидим Шарыченкова? Чем быстрей, тем лучше, конечно. У Александра идет восстановление после операции. Надеемся, он вскоре выйдет на игру», — цитирует Емелина официальный сайт клуба.

«Югра» проиграла «Барысу», пропустив четыре гола в первом периоде

Посмотреть видео можно на официальном сайте «Югры».