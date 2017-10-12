100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Итоги игрового дня МХЛ и ВХЛ

12 октября 2017, четверг. 23:36 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча.

В Альметьевске местный «Спутник» потерпел поражение в матче со «Снежными Барсами» из Астаны, встреча закончилась со счётом 2:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
Спутник
Альметьевск
2 : 4 0:1, 2:1, 0:2
Снежные Барсы
Астана
0:1 – Арслан (Соколка, Гусынин) – 14:27 (5x5), 1:1 – Бархаткин (Шолгин) – 25:32 (5x4), 1:2 – Муратов (Данияр, Сейтанов) – 31:02 (5x5), 2:2 – Сарапульцев (Чупин) – 37:46 (5x4), 2:3 – Мельников (Мусабаев, Гатиятов) – 50:09 (5x5), 2:4 – Соколка (Гусынин) – 51:03 (5x5)

«Красная Армия» на домашнем льду в серии буллитов уступила МХК «Динамо» со счётом 2:3 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2017, четверг. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
2 : 3 0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1
МХК Динамо
Москва
0:1 – Зайцев (Панкратов) – 07:39 (5x4), 0:2 – Андреев (Долгушкин) – 22:30 (5x4), 1:2 – Мокрицын (Романов, Мещеряков) – 29:27 (5x4), 2:2 – Летов (Мокрицын, Мирошниченко) – 50:10 (5x4), 2:3 – Чувилов – 65:00 ( ПБ)

В Высшей хоккейной лиге сегодня было проведено две встречи.

Усть-каменогорское «Торпедо» дома одержало победу над «Ижсталью» — 4:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2017, четверг. 15:30 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
4 : 1 2:1, 1:0, 1:0
Ижсталь
Ижевск
1:0 – Соренсон (Кравченко, Гренц) – 01:31 (5x5), 1:1 – Мансуров (Виноградов) – 08:43 (5x5), 2:1 – Далёйсен (Кравченко, Соренсон) – 13:08 (5x5), 3:1 – Тунхузин (Игнашин) – 27:48 (5x5), 4:1 – Соренсон (Смирягин) – 56:32 (en)

«Сарыарка» в Караганде уступила «Нефтянику» в серии буллитов — 3:4 Б.

ВХЛ - регулярный чемпионат
12 октября 2017, четверг. 16:00 МСК
Сарыарка
Караганда
3 : 4 1:1, 0:1, 2:1, 0:1
Нефтяник
Альметьевск
1:0 – Антоновский (Максим Иванов, Тополь) – 04:00 (5x5), 1:1 – Шахворостов (Ибрагимов, Курепанов) – 10:47 (5x5), 1:2 – Хапов (Демидов, Ермолаев) – 29:32 (5x4), 2:2 – Борисевич (Желнеровский) – 45:16 (5x5), 2:3 – Курепанов (Ибрагимов) – 53:55 (5x4), 3:3 – Соколов (Ломако, Сарваров) – 55:22 (5x4), 3:4 – Емец – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
12 октября 2017, четверг
23:55 Бэйлен: вчера был разговор с Гатиятулиным, он сказал мне не заморачиваться
23:36 Итоги игрового дня МХЛ и ВХЛ
23:18 Г. Орлов: отнеситесь к поражению СКА с усмешкой, командой нужно гордиться
23:01 Экс-игрок «Юргордена» упал в обморок на посвященной ему церемонии в клубе
22:37 Емелин: безобразное начало матча со стороны «Югры», будем разбираться
22:17 Е. Корешков: «Барыс» везёт с выезда шесть очков, это здорово
22:00 Крикунов: готовность Куляша к броску — хорошее качество, шайба дырочку найдёт
21:32 Аболс: «Йокерит» выглядел свежее и мобильнее «Лады», Харпер добавит агрессии
21:27 Занковец: «Автомобилист» был быстрее, «Словану» надо укрепляться
21:11 Ялонен: первый и второй периоды играли лучше, здорово действовал Запольски
21:03 В. Белов: поражение возьму на себя, после курьёзного гола была другая команда
20:43 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:42 Гатиятулин: тяжёлый матч, но «Трактор» поверил в свои силы
20:26 Шипов: первый гол за «Югру» не дал никаких эмоций, команда проиграла
20:24 «Лада» проиграла «Йокериту», «шуты» одержали 13-ю победу подряд
19:59 ЦСКА подтвердил подписание контракта с Максимом Третьяком
19:36 «Монреаль» выставил защитника Штрайта на драфт отказов
19:32 Минеев: кому посвящаю первый гол в КХЛ — секретная информация
19:30 Два очка Куляша помогли «Автомобилисту» обыграть «Слован»
19:24 «Витязь» уступил «Трактору», потерпев третье поражение подряд
19:19 «Югра» проиграла «Барысу», пропустив четыре гола в первом периоде
19:17 Скабелка: игроки «Авангарда» думают о Лемтюгове, все его поддержали
19:06 Кинэн: «Куньлунь» не реализовал своих шансов, Фурх был великолепен
18:55 «Автомобилист» — «Слован»: защитник Василевский получил «5+20» за удар в голову
18:49 Блум: у «Адмирала» начинается новая глава. Шансы на плей-офф не потеряны
18:43 Стиллман: «Адмирал» не менял тактики после отставки Андриевского, но все бились
18:34 П. Зубов: игру «Сибири» даже цирком не назовёшь, завтра будем принимать решения
18:29 «Авангард» взял верх над «Куньлунем», Фурх оформил «сухарь»
18:19 Ламорелло: сейчас молодые игроки более подготовлены к НХЛ, они более зрелые
18:00 Гуськов: любая команда может обыграть СКА, большой настрой помог «Сочи»
17:53 «Адмирал» обыграл «Сибирь», выиграв в своём первом матче без Андриевского
17:53 КХЛ заявила, что не ведёт переговоров о вступлении клуба из Узбекистана
17:32 Ребёнок, победивший рак, расплакался после сообщения от Александра Овечкина
17:19 Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подписал контракт с ССМ Hockey
16:43 Вратаря «Сибири» Салака в матче с «Адмиралом» заменили впервые в сезоне
16:31 Генменеджер «Виннипега»: хоккей становится бизнесом для игроков уже с юных лет
16:02 Защитник Никита Никитин дебютирует за «Трактор» в игре с «Витязем»
15:53 «Сочи» выменял у СКА форварда Ларичева, «армейцы» получили права на Стеена
15:41 Нападающий «Ак Барса» Галиев дисквалифицирован на один матч
15:28 «Лада» заинтересована в приглашении Александра Гуськова на пост генменеджера
15:18 Сын Эдуарда Занковца стал тренером по физподготовке «Адмирала»
14:59 Голкипер Максим Третьяк, покинувший «Адмирал», вернётся в ЦСКА
14:46 В состав Федерации хоккея России вошли Алексей Морозов и Алексей Анисимов
14:20 «Адмирал» расторг контракт с вратарём Максимом Третьяком
14:00 Болельщики «Авангарда» могут записать видеообращения к Лемтюгову
Все новости RSS
Партнерский контент