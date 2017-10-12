Итоги игрового дня МХЛ и ВХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день, в рамках которого было сыграно два матча.



В Альметьевске местный «Спутник» потерпел поражение в матче со «Снежными Барсами» из Астаны, встреча закончилась со счётом 2:4.

«Красная Армия» на домашнем льду в серии буллитов уступила МХК «Динамо» со счётом 2:3 Б.

В Высшей хоккейной лиге сегодня было проведено две встречи.



Усть-каменогорское «Торпедо» дома одержало победу над «Ижсталью» — 4:1.

«Сарыарка» в Караганде уступила «Нефтянику» в серии буллитов — 3:4 Б.