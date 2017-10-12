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Бэйлен: вчера был разговор с Гатиятулиным, он сказал мне не заморачиваться

12 октября 2017, четверг. 23:55 Хоккей

Защитник челябинского «Трактора» Ник Бэйлен подвёл итоги после победы над «Витязем» (2:1).

«Всегда сложно возвращаться в игру, всегда сложно отыгрываться. Здесь нам Павел Францоуз немного помог, он подтащил несколько бросков. Нам удалось выгрызть эту игру. В некоторых моментах нам повезло чуть больше. Вдобавок, мы не так много забиваем в последних матчах, поэтому было важно добыть сегодня три очка в таком тяжелом матче.

Работа над ошибками после предыдущего матча? Я немного покопался в себе. Всегда сложно играть, когда что-то не получается. Тем более что в этом сезоне у меня не так много очков, не так много полезных действий. И вчера у нас был разговор с тренером. Он сказал мне, чтобы я не заморачивался – мне это помогло. Сегодня было лучше. Да, не все получилось, не все было идеально, но все же я сделал шаг в правильном направлении», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно на официальном канале «Трактора» в YouTube.

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Источник: Официальный сайт ХК "Трактор" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Витязь ХК Трактор Ник Бэйлен
Новости. Хоккей
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