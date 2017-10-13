«Тампа» выиграла у «Питтсбурга», в активе Кучерова гол и передача

Хоккеисты «Тампа-Бэй» одержали победу над «Питтсбург Пингвинз» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ, обыграв чемпионов со счётом 5:4.



На седьмой минуте Слейтер Коккок вывел хозяев вперёд, затем Джейк Гюнцель установил равновесие в счёте, а перед первым перерывом Никита Кучеров отдал результативную передачу на Виктора Хедмана. Во втором периоде соперники забросили на двоих пять шайб, в составе «Тампы» отметим передачу Владислава Наместникова на Стивена Стэмкоса и четвёртый гол Кучерова в сезоне. В третьем периоде Мэтт Ханвик в составе «пингвинов» установил окончательный результат.



Таким образом, действующие чемпионы потерпели третье поражение в сезоне, «Тампа» добилась третьей победы. Евгений Малкин провёл на льду чуть больше 19 минут и завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Кучеров набрал два очка за 19 минут 17 секунд игрового времени, голкипер Андрей Василевский отразил 36 бросков из 40.

Взятие ворот «Питтсбурга» в исполнении Кучерова доступно для просмотра в официальном «твиттере» НХЛ.