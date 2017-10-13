«Нэшвилл» победил «Даллас», Радулов закончил матч с коэффициентом « — 2»

«Нэшвилл Предаторз» победили гостей из «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась со счётом 4:1.



Джейми Бенн вывел гостей вперёд на 9-й минуте, во втором периоде «Нэшвилл» забросил две шайбы за три минуты стараниями Самуэля Жирара и Филипа Форсберга. За пять минут до окончания игры Виктор Арвидссон развил успех хозяев, а Пи Кей Суббэн за две минуты до финальной сирены установил окончательный результат.



Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов провёл на льду 18 с половиной минут и завершил матч с коэффициентом полезности « — 2». Алексей Емелин в составе «Предаторз» получил 21 с половиной минуту игрового времени.