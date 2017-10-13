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«Виннипег» победил «Ванкувер», Куликов отметился результативной передачей

13 октября 2017, пятница. 07:43 Хоккей

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» потерпели второе поражение кряду в регулярном чемпионате НХЛ, уступив соперникам из «Виннипег Джетс» в домашнем матче со счётом 4:2.

На восьмой минуте Даниэль Седин вывел хозяев вперёд, однако спустя полторы минуты Джош Моррисси забросил ответную шайбу. Под занавес второго периода точными бросками отметились Патрик Лайне после передачи россиянина Дмитрий Куликова и Тайлер Майерс. В третьем периоде Кристофер Танев сумел сократить отставание в счёте, в последнюю минуту хозяева выпустили шестого полевого игрока, однако Николай Элерс поразил пустые ворота и установил окончательный результат.

Куликов набрал своё третье очко в текущем сезоне, получив в сегодняшнем матче 23 с половиной минуты игрового времени.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2017, пятница. 05:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
2 : 4 1:1, 0:2, 1:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Седин (Бисер, Ванек) – 07:25 (5x4), 1:1 – Моррисси (Троуба, Литтл) – 09:04 (5x5), 1:2 – Лайне (Литтл, Куликов) – 35:31 (5x5), 1:3 – Майерс (Копп) – 38:44 (4x5), 2:3 – Танев (Ганье) – 52:43 (5x5), 2:4 – Элерс – 59:55 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ванкувер Кэнакс Виннипег Джетс Дмитрий Куликов
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