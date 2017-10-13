«Виннипег» победил «Ванкувер», Куликов отметился результативной передачей

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» потерпели второе поражение кряду в регулярном чемпионате НХЛ, уступив соперникам из «Виннипег Джетс» в домашнем матче со счётом 4:2.



На восьмой минуте Даниэль Седин вывел хозяев вперёд, однако спустя полторы минуты Джош Моррисси забросил ответную шайбу. Под занавес второго периода точными бросками отметились Патрик Лайне после передачи россиянина Дмитрий Куликова и Тайлер Майерс. В третьем периоде Кристофер Танев сумел сократить отставание в счёте, в последнюю минуту хозяева выпустили шестого полевого игрока, однако Николай Элерс поразил пустые ворота и установил окончательный результат.



Куликов набрал своё третье очко в текущем сезоне, получив в сегодняшнем матче 23 с половиной минуты игрового времени.