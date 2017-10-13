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Тренер «Баффало»: в последних матчах у Антипина не было хорошего движения

13 октября 2017, пятница. 08:54 Хоккей

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Фил Хаусли прокомментировал игру защитника Виктора Антипина, который не попал в состав команды на выездной матч с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3).

«Антипин здорово двигается, делает отличную работу ногами. Но во втором и третьем матчах сезона я этого не увидел. Ему нужно использовать свою мобильность, чтобы получать преимущество, успевать в единоборствах, стремиться забрать шайбу», — приводит слова Хаусли Buffalo News.

В первых трёх матчах регулярного чемпионата 24-летний россиянин не набрал баллов за результативность и заработал показатель полезности «-4», проводя на площадке в среднем чуть более 15 минут за матч. Напомним, что в мае Антипин заключил с «клинками» однолетний двусторонний контракт на $ 925 долларов.

Защитник Виктор Антипин впервые не попал в состав «Баффало» на игру
Источник: The Buffalo News Сообщить об ошибке
Теги
Баффало Сэйбрз Виктор Антипин
Новости. Хоккей
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