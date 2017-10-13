Защитник Виктор Антипин впервые не попал в состав «Баффало» на игру

Защитник «Баффало Сэйбрз» Виктор Антипин, который проводит дебютный сезон в НХЛ, впервые не попал в состав команды на игру.

В первых трёх матчах регулярного чемпионата 24-летний россиянин не набрал баллов за результативность и заработал показатель полезности "-4", проводя на площадке в среднем чуть более 15 минут за матч. Его место в составе занял Джорож Горджес.



«Баффало» на выезде встречался с «Сан-Хосе Шаркс» и потерпел поражение со счётом 2:3. «Клинки» проиграли четвёртый матч подряд со старта сезона.