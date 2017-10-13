Возьмёт ли «Салават» реванш у СКА и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ

13 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:



«Локомотив» — «Ак Барс»,

«Северсталь» — «Динамо» Рига,

«Торпедо» — «Спартак»,

«Динамо» Минск — «Нефтехимик»,

СКА — «Салават Юлаев»,

«Динамо» Москва — ХК «Сочи».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Принять участие в опросе, если он не отображается, можно также на PlayBuzz.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»