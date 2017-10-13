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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Возьмёт ли «Салават» реванш у СКА и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ

13 октября 2017, пятница. 10:00 Хоккей

13 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:

«Локомотив» — «Ак Барс»,
«Северсталь» — «Динамо» Рига,
«Торпедо» — «Спартак»,
«Динамо» Минск — «Нефтехимик»,
СКА — «Салават Юлаев»,
«Динамо» Москва — ХК «Сочи».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
13 октября 2017, пятница
10:26 Айкел: я знаю, что сыт по горло поражениями «Баффало»
10:06 Бучневич: тренер «Рейнджерс» ждёт, что я буду играть больше, чем 41 матч
10:05 Генменеджер «Нью-Джерси»: Брэтт, Бутчер, Хишир и Вуд изменили игру команды
10:00 Возьмёт ли «Салават» реванш у СКА и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ
09:45 Сен-Пьер: «Барыс» должен играть лучше в своей зоне, больше помогать Карлссону
09:29 Салливан: «Питтсбург» не хочет предоставлять сопернику шанс за шансом
09:15 Голы Кучерова, Овечкина, Тарасенко в числе лучших 10 первой недели в НХЛ
09:10 Коваленко: профсоюз уверен, что в «деле Лемтюгова» всё будет по букве закона
09:04 Итоги игрового дня НХЛ для россиян: у Куликова — «+3», у Тарасенко — «-3»
08:54 Тренер «Баффало»: в последних матчах у Антипина не было хорошего движения
08:45 Тренер «Кэнакс»: мне нравится игра Бурмистрова. Но кто-то должен сидеть в запасе
08:32 Защитник Виктор Антипин впервые не попал в состав «Баффало» на игру
08:21 Бурмистров попал в запас на матч с «Виннипегом», его место занял Брок Бисер
08:09 «Сан-Хосе» одержал первую победу в сезоне, дома одолев «Баффало»
08:04 Кенневилль: не согласен с решением судей засчитать гол Стюарта, это был офсайд
08:00 Прошло 9 лет со дня смерти Алексея Черепанова
07:51 Дубль Келлера не помог «Аризоне» избежать домашнего поражения от «Детройта»
07:43 «Виннипег» победил «Ванкувер», Куликов отметился результативной передачей
07:40 Стэмкос: сейв Василевского на Гюнцеле в третьем периоде спас «Тампе» игру
07:21 Андрей Свечников вышел на первое место в списке бомбардиров и снайперов OHL
07:05 Стивен Стэмкос забил первый гол с ноября 2016 года
06:50 «Тампа» — «Питтсбург»: Хедман забросил шайбу за 0,1 секунды до конца периода
06:35 Свечников оформил дубль за «Бэрри», Липанов набрал 3 очка
06:14 «Миннесота» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Чикаго» в гостях
05:46 «Нэшвилл» победил «Даллас», Радулов закончил матч с коэффициентом «-2»
05:28 «Флорида» нанесла «Сент-Луису» первое поражение в сезоне
05:24 «Тампа» выиграла у «Питтсбурга», в активе Кучерова гол и передача
12 октября 2017, четверг
23:55 Бэйлен: вчера был разговор с Гатиятулиным, он сказал мне не заморачиваться
23:36 Итоги игрового дня МХЛ и ВХЛ
23:18 Г. Орлов: отнеситесь к поражению СКА с усмешкой, командой нужно гордиться
23:01 Экс-игрок «Юргордена» упал в обморок на посвященной ему церемонии в клубе
22:37 Емелин: безобразное начало матча со стороны «Югры», будем разбираться
22:17 Е. Корешков: «Барыс» везёт с выезда шесть очков, это здорово
22:00 Крикунов: готовность Куляша к броску — хорошее качество, шайба дырочку найдёт
21:32 Аболс: «Йокерит» выглядел свежее и мобильнее «Лады», Харпер добавит агрессии
21:27 Занковец: «Автомобилист» был быстрее, «Словану» надо укрепляться
21:11 Ялонен: первый и второй периоды играли лучше, здорово действовал Запольски
21:03 В. Белов: поражение возьму на себя, после курьёзного гола была другая команда
20:43 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
20:42 Гатиятулин: тяжёлый матч, но «Трактор» поверил в свои силы
20:26 Шипов: первый гол за «Югру» не дал никаких эмоций, команда проиграла
20:24 «Лада» проиграла «Йокериту», «шуты» одержали 13-ю победу подряд
19:59 ЦСКА подтвердил подписание контракта с Максимом Третьяком
19:36 «Монреаль» выставил защитника Штрайта на драфт отказов
19:32 Минеев: кому посвящаю первый гол в КХЛ — секретная информация
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