Возьмёт ли «Салават» реванш у СКА и как завершатся другие матчи игрового дня КХЛ

13 октября в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоятся шесть матчей. Мы предлагаем вам спрогнозировать исход следующих встреч:
«Локомотив» — «Ак Барс»,
«Северсталь» — «Динамо» Рига,
«Торпедо» — «Спартак»,
«Динамо» Минск — «Нефтехимик»,
СКА — «Салават Юлаев»,
«Динамо» Москва — ХК «Сочи».
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