Будро: «Миннесота» приехала в Чикаго за победой

Главный тренер «Миннесота Уайлд» Брюс Будро поделился эмоциями от победы над «Чикаго Блэкхоукс» (5:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Это первая победа «дикарей» в сезоне после двух поражений.

«Я думаю, это действительно грозный шаг нашей команды. Мы приехали в Чикаго за победой. Нидеррайтер и Коул, вероятнее всего, не смогут сыграть дома с «Коламбусом», — передаёт слова тренера официальный сайт НХЛ.