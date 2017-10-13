Кенневилль: не согласен с решением судей засчитать гол Стюарта, это был офсайд

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэль Кенневилль прокомментировал решение судей засчитать гол Криса Стюарта в матче с «Миннесотой Уайлд». В третьем периоде Джейсон Цукер и Стюарт при счёте 1:1 убежали в контратаку, Цукер был в офсайде, однако судьи засчитали гол, потому что защитник «Чикаго» Брент Сибрук лёжа на льду коньком протолкнул шайбу в свою зону. Матч завершился победой «Миннесоты» со счётом 5:2.

«Сибрук не владел шайбой, так что я не согласен с этим решением. К тому же там был офсайд. Почему судья не дал свисток? Только если он знал это правило и думал, что Сибрук владеет шайбой? Или что он контролировал её? Меня не беспокоило последовавшее за просмотром удаление. Я по-прежнему считаю, что гол должны были отменить», — цитирует Кенневилля Chicago Sun Times.

Видео гола можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.