Солодухин: был плохой сезон в «Ак Барсе», но ощутил, что такое «зелёное дерби»

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин рассказал о своём переходе в команду и поделился впечатлениями от выступления за уфимцев.

«Отреагировал я на обмен из ХК «Сочи» очень позитивно, у меня было большое желание попасть в такой клуб, как «Салават Юлаев». После первого дня в «Сочи» я даже не думал об обмене. Жизнь распорядилась так, что я оказался в Уфе. И этому очень рад. Я не думаю, что Вестерлунд был удивлён. Он наверняка контролировал этот момент, был в курсе. У команды в тот день была тренировка, я приехал, зашёл со своими вещами – с чемоданом и хоккейным баулом. Встретил в коридоре Эркку, поздоровался, познакомился, с ним был Николай Леонидович Цулыгин. Мы с ними переговорили накоротке, буквально минуту, и я через 15 минут уже был на льду. Вестерлунд сказал, что сезонный длинный, посмотрим, как сложится. Всё будет от меня зависеть, как я буду себя проявлять. По началу сезона всё станет понятно.

Я пока не думаю о своих личных задачах. Мы находились в непростой ситуации, у нас была серия поражений. Были действительно плохие игры, были хорошие, но мы их тоже проигрывали. Сейчас главное – выбраться из этой серии, начался непростой выезд. Сезон длинный, прошла только одна треть чемпионата, 20 игр. Главное, чтобы команда была на ходу, выполнила свои задачи. Я, конечно, постараюсь помочь своей игрой. Плохие игры мы разбираем с тренерским штабом, разговариваем с ребятами в раздевалке, в пятёрках, все вместе находим выход из этой ситуации.

Сезон в «Ак Барсе»? У меня был плохой сезон, больше была психологическая проблема в моей голове. Когда я пришёл в «Ак Барс», о ролях не говорили. Зинэтулла Хайдярович мне не ставил какие-то цели и задачи. Остаток чемпионата в «Ак Барсе» у меня неудачно сложился. Я ощутил, что такое «зелёное дерби» со стороны казанской команды. Надеюсь, что в этом сезоне я пропущу через себя эти эмоции уже в составе «Салавата».

Я думаю, что нам по силам взять кубок Гагарина. К этому надо стремиться, у нас есть всё для выполнения этой цели. Думаю, это наша основная задача», — цитирует игрока «БИЗНЕС Online».