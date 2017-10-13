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«Урфин Джюс», хоккеисты — «деревяшки» — в пилотном выпуске программы Ночной лиги

13 октября 2017, пятница. 13:36 Хоккей

Ночная хоккейная лига запустила информационный проект, призванный рассказывать об участниках Всероссийского фестиваля от первого лица. В пилотном выпуске — московская команда «Урфин Джюс».

«У нас здесь в мае 2016 года был местный турнир, на этой коробке. И наш вратарь предложил нам поучаствовать. А мы такие абсолютно отдельные ребята – кто-то когда-то в каких-то разных командах играл — решили, что это неплохой повод вместе собраться и сделать команду. Началось с того, что придумывали название. Достаточно трезво оценивали свой уровень на то время. Ну, думали, мы какие-то «деревянные», надо что-то такое придумать. И вот так родился «Урфин Джюс». На самом деле из того состава, на том турнире, осталось, наверное, человек пять. Мы тогда выступали без тренеров. И ребята, которые судили турнир, говорили: вы такие классные, у вас и желание есть, но нужно, чтобы вас кто-то чему-то учил. И эти ребята стали нашими тренерами. До сих пор мы вместе, и они нас тренируют. Мы проиграли все матчи на том турнире, но они отметили нашу целеустремленность и решили предложить нам нас тренировать. Мы не ставим перед собой в первый сезон какие-то колоссальные задачи. Мы хотели прежде всего иметь какую-то системность, чтобы мы не искали каждый раз какие-то товарищеские матчи, участвовали в каких-то небольших турнирах», — рассказал нападающий Михаил Фомин.

«Мы чувствуем себя «деревяшками», поэтому название нам соответствует. Но мы уверенно растём. Если посмотреть назад, в каких-то мини-турнирах это было совсем «дерево-дерево». А сейчас мы уже более гибкие, более пластичные. Тренеры у нас здоровские! У нас их два. Ребята достаточно молодые, но вот степень подачи материала, именно на льду, на площадке, на мой взгляд, замечательная. Всё как-то непринужденно, без каких-то там жёсткостей. Но в то же время это всё выполняется беспрекословно. В нашей команде нет такого, что мы наговариваем друг на друга после игры – что у нас защита что-то или нападение… У нас это всё как-то дружно, коллективно. Никаких обид, ничего такого нет. На самом деле очень легко. Мы прямо кайфуем от того, что мы участвуем», — рассказал защитник Иван Борунов.

«Это же из детства – всем знакомый Урфин Джюс. Из «Изумрудного города». И его деревянные солдаты. У нас тоже такие есть. Мы своего добьёмся. Пусть через десяток поражений, но победы своей мы всё равно добьёмся обязательно», — рассказал нападающий Алексей Осепян.

Также видео доступно на официальном канале Ночной хоккейной лиги в YouTube.

Источник: Ночная хоккейная лига Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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