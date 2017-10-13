Китаров: с «Нефтехимиком» рядовой матч, «Динамо» Мн нужны три очка

Форвард минского «Динамо» Александр Китаров поделился ожиданиями от матча с «Нефтехимиком». Хоккеист выступал за нижнекамцев в 2015-16 гг. Провёл за команду 62 матча, где набрал 17 (10+7) очков.



«Там осталось несколько ребят из персонала, несколько — из команды. В сумме человек 10. Стараемся поддерживать связь, но сейчас, когда идёт сезон, график очень плотный, матчи через день — не всегда получается. Общаемся, в основном когда пересекаемся на льду.



Рядовой матч. Нам нужны три очка. Не важно, как и у кого мы их отберём. Стиль нижнекамцев стал более агрессивный, нацеленный на ворота, без лишнего паса. Как это обычно случается, новый тренер — новая команда. Посмотрели видео. Акцентировали внимание на том, что нам надо сделать, чтобы победить.



Игра с «Салаватом»? Совершали невынужденные ошибки плюс долго не могли забросить. Сложно играть 55 минут без голов, когда ты к тому же много пропускаешь», — цитирует игрока официальный сайт минского клуба.

Квартальнову «Ак Барс» не по зубам. Прогноз на игровой день КХЛ СКА очухается после поражения, а взлетевший «Сочи» приземлят.