Рижское «Динамо» расторгло контракт с нападающим Лукасом Лессио по взаимному соглашению сторон. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

24-летний хоккеист в текущем регулярном чемпионате принял участие в 13 матчах и отметился двумя заброшенными шайбами и одной голевой передачей, заработав показатель полезности "-3", проводя на площадке в среднем по 16 минут 20 секунд за игру.

Рижане занимают последнее место в Западной конференции, в 20 матчах потерпев 17 поражений, в активе «Динамо» восемь очков.