«Магнитка» вывела Будкина из списка травмированных, «Торпедо» — Галимова

Магнитогорский «Металлург» вывел защитника Александра Будкина из списка травмированных, а «Торпедо» — вратаря Станислава Галимова, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Будкин получил серьёзную травму 26 сентября в матче с «Ак Барсом» после столкновения со Степаном Захарчуком, не смог продолжить игру и был доставлен в больницу. Как сообщил вице-президент клуба Геннадий Величкин, у Будкина диагностировали сотрясение мозга, скрытые травмы головы и переломы. Захарчук за этот удар был дисквалифицирован на восемь матчей.

Галимов в этом сезоне выиграл восемь матчей из 14 с процентом отражённых бросков 93,4 и коэффициентом надёжности 1,65. Он не играл с 3 октября.

Его готовы сожрать с потрохами. Почему такие, как Захарчук, нужны в КХЛ Иначе все будут кататься с опущенной головой.

Видео столкновения Захарчука с Будкиным можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.