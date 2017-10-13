Гола Даугавиньша хватило «Торпедо» для победы в матче со «Спартаком»

«Торпедо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком». Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, завершилась со счётом 1:0.

Квартальнову «Ак Барс» не по зубам. Прогноз на игровой день КХЛ СКА очухается после поражения, а взлетевший «Сочи» приземлят.

Уже на пятой минуте игры Каспарс Даугавиньш вывел нижегородцев вперёд, его шайба стала победной. Вратарь Иван Лисутин провёл матч на ноль, отразив 16 бросков.

Красно-белые потерпели пятое поражение подряд и занимают предпоследнее место в Западной конференции.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.