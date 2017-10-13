Защитник «Ак Барса» Абросимов толкнул судью и получил 45 минут штрафа

Защитник «Ак Барса» Роман Абросимов получил в общей сложности 45 минут штрафа в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

В концовке третьего периода Абросимов не по правилам атаковал защитника ярославской команды Рушана Рафикова, за что получил пятиминутный штраф за подножку и большой дисциплинарный штраф до конца игры. После этого Абросимов толкнул линейного судью и получил ещё один дисциплинарный штраф. Встреча завершилась победой «Локомотива» со счётом 6:2.

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Видео нарушения можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.