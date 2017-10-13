Скудра: «Торпедо» дваждо не забило в пустые, потому что хотело выиграть 1:0

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу в матче со «Спартаком» (1:0).



«Был хороший накал. Должен поблагодарить болельщиков, сегодня была очень крутая атмосфера. И болельщики «Спартака» приехали, и наши. И это очень классно. Они гнали нас сегодня вперёд. Нам нужно было выстоять, особенно вчетвером пару моментов, и они помогли это сделать. По игре — мы не хотели ничего особенно менять после прошлого матча, хотели начать агрессивно. В принципе, удалось. Забили хороший гол. По третьему периоду надо отметить, что ребята – молодцы. Сыграли здорово, по счёту, плотно, хорошее катание, хорошая жёсткая оборона. Создали пару моментов – не забили. Беспалов здорово сыграл. Но дали такой шанс в конце противнику, и нам надо было выстоять «4 на 6». И ребята сражались очень прилично. Им спасибо огромное за игру. На позитиве едем дальше.



Умение побеждать 1:0? Мы, наверное, дважды в пустые ворота не забили, потому что хотели 1:0 выиграть. Но я уже сказал, что голы придут. Верю, что голы придут. Мы работаем над этим. Мне нравится, сколько моментов мы создаём в последнее время, сколько бросков наносим по воротам. Это здорово. Голы придут – моменты есть. Ребята почувствуют это. В этой ситуации нужно выиграть матч. Если мы забили один, то нужно выиграть 1:0. Уверен, мы будем больше забивать.



Претензий к обороне нет, всегда есть рабочие моменты. Мы всегда их разбираем во время игры. Противник разный и по-разному играет. Не скажу, что нет претензий. Нужно продолжать работать, но, думаю, мы на правильном пути», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.

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