Зубов: удаление Шикина было звонком, чтобы мы проснулись и начали играть

Главный тренер ХК “Сочи” Сергей Зубов поделился впечатлениями от игры с московским “Динамо”, в которой его подопечные уступили по буллитам со счётом 3:4.

“Неплохая игра. Начали не так, как хотелось бы. Но вернулись в игру. После пятиминутного меньшинства ребятам нужно было немножко встряхнуться. Костя Барулин — молодец, сразу вступил в игру. Конечно, удаление Шикина было для нас звонком к тому, чтобы мы проснулись и начали играть”, — передаёт слова Зубова корреспондент “Чемпионата” Владислав Уткин.