Дацюк — о критике СКА: собаки лают, караван идёт

Капитан СКА Павел Дацюк прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:2 и завершившуюся в прошлом матче с ХК «Сочи» рекордную победную серию, которая закончилась на 20 матчах.

Дацюк перещеголял Умарка и начал новую серию СКА «Салават» очень старался, но всё равно проиграл в Санкт-Петербурге.

«Матч с «Салаватом» получился тяжёлым, соперник хорошо катался и создавал моменты. Хорошо, что мы выиграли — забили нужные голы в большинстве.

Меня бьют? Ещё мой детский тренер говорил: ребята, если вас бьют, значит, вы играете. Если нет — значит, ты никому не нужен. Хоть так буду приносить пользу команде. Почему домашние игры получаются сложнее гостевых? Была длинная эмоциональная серия. Нельзя сказать, что мы успокоились, но накопилась небольшая усталость. Все команды на нас настраиваются, а сумасшедшая поддержка «Ледового» немного расслабляет даже. Чувствуешь, что на поле шесть игроков, и немного сами себе привозим.

Соперники разбирают нас, смотрят и делают какие-то выводы. Сами понимаете, что нельзя отыграть весь сезон и не пропускать. Лучше сейчас пропускать, а в нужный момент не надо. Физической усталости нет, больше эмоциональная. У нас была эмоциональная серия: половина нас поддерживала, другая… Тоже нас поддерживала. Такой поддержкой наша страна полна. Всё нормально, с этим всем справимся и пойдём дальше. Читал ли, что вся страна радовалась поражению СКА? Не читаю такое. Если каждый раз тратить на это время… Собаки лают, караван идёт.

«Ак Барс» очень хорошо играет от защиты, допускает мало ошибок. Это тест для нашей команды. Будет интересно, как мы преодолеем их оборону. Будем стараться победить. Игра ожидается интересная, снова придут много болельщиков», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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