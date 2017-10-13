Джастин Азведу пропустит около двух месяцев из-за травмы

Врач «Ак Барса» Ильмир Хабибрахманов сообщил, что нападающий Джастин Азеведу, который получил травму и не смог закончить матч с «Локомотивом» (2:6), пропустит около двух месяцев.

Азеведу получил травму в матче с «Локомотивом» и доставлен в больницу

«Джастина Азеведу с игры увезли в одну из ярославских клиник. Было проведено обследование, в результате которого выявлено повреждение нижней конечности. Мы предполагаем, что Азеведу пропустит около восьми недель. Мы будем перепроверять данные. Может быть, и быстрее», — цитирует Хабибрахманова пресс-служба клуба.

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Видео травмы Азеведу можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.