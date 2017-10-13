Азеведу получил травму в матче с «Локомотивом» и доставлен в больницу

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» получил травму и доставлен в больницу.

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«Джастина Азеведу увезли в больницу. Сейчас мы ждём результатов обследования», — пояснили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе казанцев.

Во втором периоде Иржи Секач у лицевого борта отобрал шайбу у вратаря Алексея Мурыгина и переправил её на пятачок, однако там его остановил Павел Коледов. Он получил двухминутное удаление за подножку, а Азеведу не смог продолжить игру.

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Видео травмы Азеведу можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.