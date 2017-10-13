Гулявцев: «Северсталь» подустала, но остаётся командой, и это дорогого стоит

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев прокомментировал победу в матче с рижским «Динамо» (3:1).

«У нас последние два матча не всё ладится в плане организации игры. Может быть, команда немного подустала. Стараемся давать отдыхать, потому что одни и те же играют у нас и в большинстве, и в меньшинстве. Но радует, что даже с такой усталостью команда остаётся командой. Ребята сражаются, им тяжело, но они бросаются под шайбы. Это дорогого стоит. За это их очень уважаю. Ну и отдельное спасибо сегодня Юлиусу Гудачеку. Он сегодня был на высоте. Хочу также поблагодарить болельщиков, их становится всё больше на трибунах. Большое им спасибо.



Перед матчем в Ярославле проведём восстановительные мероприятия. Ребята будут спать, питаться. Это для восстановления хорошо. От победы придут какие-то дополнительные эмоции, силы. У всех приблизительно одинаковые графики игр. Не у всех команд по 50 человек, чтобы одну команду, свежую, менять на другую, уставшую. Ребята всё понимают, найдём силы, слова. Возможно, будем проводить ротацию в составе.



Как оценю перестановки в звеньях? На фоне победы не видно многих ошибок. Не скажу, что доволен. Команда победила, и они тоже внесли свою лепту. Конечно, были ошибки в этих сочетаниях. Будем работать», — цитирует Гулявцева пресс-служба клуба.

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