Игрок «Скоростной Машины»: мне нужно идти за кубком Крутова

Нападающий «Скоростной Машины» Сергей Куцуляк поделился впечатлениями от выступления в Ночной лиге. Хоккеист пропустил весь прошлый сезон.

«После всего, что со мной случилось… Не буду распространяться — тряханула, так скажем, меня жизнь… Ещё, конечно, тяжеловатенько. Но, думаю, набираю обороты. Стараюсь. Кататься я начал уже достаточно давно, играю ещё за команду в другой лиге, так что по сезону наберу форму, это точно. Здесь, знаете, всё такое новое! Когда играли в Москве, всё про всех было понятно, а тут пока все команды как тёмные лошадки. То есть ты выходишь и не знаешь ещё. Настроение «вот мы сейчас выйдем и всё здесь наладим», чувствуешь, может оказаться и ошибочным. Но в целом всё нормально, всё привычно — собираемся, играем.

Сюда из Москвы ещё «Благовест» перешёл и тоже усилился. «Богородск» ещё, говорят, приличный, да? И какие-нибудь обязательно найдутся, думаю, команды. Турнир большой, мы никого тут не знаем пока, поэтому никого и не недооцениваем.

Я из «Сталкера», скажем так, ушёл не затем, чтобы уйти. Они просто не могут сейчас дальше — снова — идти за кубком Крутова. А мне это нужно. Мне самому это хочется. Как объяснить? Все ребята — молодцы! И я был членом этой команды, я был в ней всё время, несмотря на то что со мной случилось. Ну, случилось — с кем ни бывает. Я разделяю их радость, их счастье от победы, но сам я этого чувства победы не получил. Если бы я вместе с ребятами выходил на тот сочинский лёд, понимаете? Только поэтому всё, только поэтому. Я это в прошлом сезоне, так получилось, упустил. Надеюсь сейчас упущенное наверстать. Постараюсь всё для этого сделать. В «Скоростной Машине» — мы все между собой общаемся по тысяче раз. Меня Эдуард Нестеров звал к себе ещё перед прошлым сезоном. Но я такой, наверное, человек — не люблю по командам бегать. А сейчас, можно сказать, да — у меня никаких других вариантов и не было. Пришёл как домой, честное слово.

Так получилось, что нет турнира в Москве и мы играем в области — так это не ко мне, и не к нам вопрос, а к тем, кто в Москве, наверное. И, как я говорил, здесь очень интересно. Когда играл за «Сталкер», там всё было понятно — все команды и что будет. А здесь пока ничего не понятно. Понятно только то, что одна отдельная игра вообще ни о чём может не говорить», — цитирует хоккеиста пресс-служба Ночной лиги.