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Гудачек катался в шляпе, играл в футбол и пил пиво после победы над «Динамо» Р

14 октября 2017, суббота. 12:41 Хоккей

Вратарь череповецкой «Северстали» Юлиус Гудачек устроил очередное представление после победы в домашнем матче с рижским «Динамо». «Северсталь» сумела победить латвийскую команду со счётом 3:1.

Голкипер в этот раз катался по льду в шляпе, играл футбольным мячом и не отказал себе в кружке пенного напитка. В предыдущих представлениях — «Гудашоу» — он балансировал клюшкой на голове, жонглировал мячами и танцевал «калинку-малинку». Голкипер прославился своими шоу ещё во время выступления в шведском чемпионате за «Эрберу».

Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.

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Источник: Официальный сайт ХК "Северсталь" Сообщить об ошибке
Теги
ХК Северсталь Юлиус Гудачек
Новости. Хоккей
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