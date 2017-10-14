Гудачек катался в шляпе, играл в футбол и пил пиво после победы над «Динамо» Р

Вратарь череповецкой «Северстали» Юлиус Гудачек устроил очередное представление после победы в домашнем матче с рижским «Динамо». «Северсталь» сумела победить латвийскую команду со счётом 3:1.



Голкипер в этот раз катался по льду в шляпе, играл футбольным мячом и не отказал себе в кружке пенного напитка. В предыдущих представлениях — «Гудашоу» — он балансировал клюшкой на голове, жонглировал мячами и танцевал «калинку-малинку». Голкипер прославился своими шоу ещё во время выступления в шведском чемпионате за «Эрберу».

Посмотреть видео можно на официальном канале «Северстали» в YouTube.