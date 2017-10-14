«Авангард» проиграл «Амуру», Метсола отразил 36 бросков

Омский «Авангард» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 0:1. Команда Андрея Мартемьянова одержала третью победу подряд.
Единственный гол в матче записал на свой счёт нападающий хабаровского клуба Олег Ли. 28-летний финский голкипер «Амура» Юха Метсола оформил сухую встречу, отразив 36 бросков соперника по своим воротам.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»
«Авангард» догонит «Ак Барс». Прогнозы на игровой день КХЛ
ЦСКА продолжит погоню за СКА, «Авангард» – за «Ак Барсом».