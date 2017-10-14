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«Авангард» проиграл «Амуру», Метсола отразил 36 бросков

14 октября 2017, суббота. 16:23 Хоккей

Омский «Авангард» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 0:1. Команда Андрея Мартемьянова одержала третью победу подряд.

Единственный гол в матче записал на свой счёт нападающий хабаровского клуба Олег Ли. 28-летний финский голкипер «Амура» Юха Метсола оформил сухую встречу, отразив 36 бросков соперника по своим воротам.

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14 октября 2017, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
0 : 1 0:0, 0:1, 0:0
Амур
Хабаровск
0:1 – Ли (Бывальцев, Зогорна) – 28:30 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Амур
Новости. Хоккей
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