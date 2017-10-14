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Скабелка: игрокам «Авангарда» не хватает мастерства и хладнокровия

14 октября 2017, суббота. 17:13 Хоккей

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал итоги встречи с «Амуром» (0:1).

«Сложно комментировать такие матчи. «Авангард» достаточно интересно и мощно играл два периода, в первом была равная игра, а второй и третий мы провели в зоне соперника. Не могу ничего сказать, нужно забивать, чтобы выигрывать. У нас было очень много моментов в разных расстановках, а «Амур» имел два шанса и один из них реализовал. Особенно жаль проигрывать такие матчи дома, но это хоккей, не всегда выигрывает тот, кто сильнее, выигрывает тот, кто больше забьёт.

Не считаю, что Хохряков именно «выстрелил». Петя — очень сильный хоккеист, просто он почувствовал больше свободы на позиции центрфорварда. Посмотрим, как будем использовать его дальше.

«Авангарду» часто не хватает всего одной заброшенной шайбы? Дело не только в невезении, тут и мастерство вратаря, и мастерство игрока, который выходит на ударную позицию. Бывает, вратарь вытащил, а иногда нападающий не проявил достаточно мастерства или хладнокровия. Чтобы забивать в пустые ворота, нужно всё-таки хладнокровие. Единственное, могу поблагодарить болельщиков здорово поддерживали нас весь матч, в конце дали необходимый заряд, но пока не получается вытаскивать такие игры», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Амур Андрей Скабелка
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