Результаты игрового дня МХЛ

14 октября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно четыре матча.

МХК «Спартак» на домашней площадке одолел «Русских Витязей» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Первова.

«Чайка» в Нижнем Новгороде уверенно обыграла ХК «Рига» — 5:2.



В составе победителей отличились Сергей Жилов, Аким Коломаров, Кирилл Клопов, Андрей Панчук и Захар Шабловский. Голы рижан на свой счёт записали Паулс Сварс и Антон Синегубов.

«Куньлунь Ред Стар Юниор» на домашней площадке одержал победу в матче с «Алмазом» со счётом 4:3.



У китайской команды отличились Павел Курий, оформивший дубль, а также Ян Свобода и Марк Виитанен. В составе череповчан дубль сделал Леонид Климов, ещё одну шайбу забросил Павел Жирнов.

«Локо» на выезде обыграл «СКА-Серебряные Львы» со счётом 5:3.

В составе ярославцев Никита Громов оформил дубль, ещё по одной шайбе забросили Никита Аноховский, Павел Кудрявцев и Владислав Червоненко. У хозяев отличились Денис Куянов, Отар Сахокия и Николай Поляков.