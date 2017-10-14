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Результаты игрового дня МХЛ

14 октября 2017, суббота. 21:38 Хоккей

14 октября в регулярном чемпионате МХЛ было сыграно четыре матча.

МХК «Спартак» на домашней площадке одолел «Русских Витязей» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Первова.

МХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
1 : 0 0:0, 0:0, 1:0
Русские Витязи
Чехов
1:0 – Первов (Цыплаков, Жолобов) – 43:27 (5x5)

«Чайка» в Нижнем Новгороде уверенно обыграла ХК «Рига» — 5:2.

В составе победителей отличились Сергей Жилов, Аким Коломаров, Кирилл Клопов, Андрей Панчук и Захар Шабловский. Голы рижан на свой счёт записали Паулс Сварс и Антон Синегубов.

МХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 13:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
5 : 2 3:0, 2:2, 0:0
ХК Рига
Рига
1:0 – Жилов (Рунов, Коротин) – 00:14 (5x5), 2:0 – Коломаров (Панчук) – 12:30 (5x5), 3:0 – Клопов (Политов) – 15:02 (5x4), 3:1 – Сварс (Фёдоров, Попов) – 26:49 (5x4), 4:1 – Панчук (Коломаров) – 32:21 (5x5), 4:2 – Синегубов (Прижевойтс, Сварс) – 36:07 (5x4), 5:2 – Шабловский (Неганов) – 36:44 (5x5)

«Куньлунь Ред Стар Юниор» на домашней площадке одержал победу в матче с «Алмазом» со счётом 4:3.

У китайской команды отличились Павел Курий, оформивший дубль, а также Ян Свобода и Марк Виитанен. В составе череповчан дубль сделал Леонид Климов, ещё одну шайбу забросил Павел Жирнов.

МХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 13:15 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
4 : 3 1:0, 2:2, 1:1
Алмаз
Череповец
1:0 – Крутий (Забабурин, Ахонен) – 14:13 (5x5), 2:0 – Крутий (Забабурин) – 24:28 (5x4), 2:1 – Климов (Колесников) – 27:13 (5x5), 2:2 – Жирнов (Данч) – 28:31 (5x5), 3:2 – Свобода (Забабурин, Крутий) – 36:44 (5x5), 3:3 – Климов (Заплатников, Марков) – 42:07 (5x5), 4:3 – Виитанен (Мартынюк, Крутий) – 48:18 (5x5)

«Локо» на выезде обыграл «СКА-Серебряные Львы» со счётом 5:3.

В составе ярославцев Никита Громов оформил дубль, ещё по одной шайбе забросили Никита Аноховский, Павел Кудрявцев и Владислав Червоненко. У хозяев отличились Денис Куянов, Отар Сахокия и Николай Поляков.

МХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2017, суббота. 14:00 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
3 : 5 1:1, 0:3, 2:1
Локо
Ярославль
1:0 – Куянов (Яковлев, Кривошеев) – 10:41 (5x4), 1:1 – Громов (Денежкин, Кудрявцев) – 13:52 (5x5), 1:2 – Аноховский (Павликов, Зенчиков) – 33:00 (5x4), 1:3 – Кудрявцев (Фатеев, Денежкин) – 33:41 (5x5), 1:4 – Червоненко (Зенчиков, Громов) – 38:00 (5x5), 2:4 – Сахокия (Яковлев, Куянов) – 50:05 (5x5), 2:5 – Громов (Рыбаков, Коваленко) – 57:35 (5x4), 3:5 – Поляков (Зубковский, Селютин) – 57:52 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МХК Алмаз МХК Локо МХК Рига МХК Русские Витязи МХК СКА-Серебряные Львы МХК Спартак МХК Чайка
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