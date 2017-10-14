Шипачёв вызван из фарм-клуба и проводит тренировку в составе «Вегаса»

Нападающий Вадим Шипачёв вызван из АХЛ и проводит тренировку в составе «Вегас Голден Найтс». Место в основном составе команды освободилось после того, как нападающий Эрик Хаула был помещён в список травмированных. Как сообщает SinBin Vegas, он занимается в звене с Бренданом Лейпсиком и Томашем Носиком.

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Россиянин перешёл в НХЛ после сезона-2016/17, заключив с «Вегасом» двухлетний контракт на $ 9 млн. Перед стартом сезона он был отправлен в АХЛ, но не сыграл ни одного матча за фарм-клуб. «Золотые рыцари» начали свой дебютный сезон в НХЛ с трёх побед, но в последнем матче с «Детройт Ред Уингз» потерпели первое поражение со счётом 3:6.

Следующий матч «Вегас» проведёт в ночь с 15 на 16 октября (по московскому времени) с «Бостон Брюинз».

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