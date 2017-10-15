Форварды «Миннесоты» Нидеррайтер, Койл и Фолиньо выбыли из-за травм

«Миннесота Уайлд» поместил нападающим Чарли Койла и Нино Нидеррайтера в список травмированных, сообщает официальный сайт НХЛ.



Оба получили травмы в матче с «Чикаго Блэкхоукс». У Койла сломана малая берцовая кость, он успешно перенёс операцию и пропустит от полутора до двух месяцев. Нидеррайтер выбыл по меньшей мере на три недели с растяжением связок голеностопа. Кроме того, у форварда Маркуса Фолиньо сломана одна из лицевых костей. Его не помещали в список травмированных, но ему предстоит операция, после чего он пропустит не меньше недели.

Койл и Фолиньо в трёх матчах сезона сделали по две передачи, Нидеррайтер не набрал очков.