«Даллас» выиграл у «Колорадо»

«Даллас Старз» одержал победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей результативными бросками отметились Джейми Бенн, Тайлер Сегин и Эса Линделль. У проигравших голом отметился Мэтт Дюшейн.

Российский вратарь «Колорадо» Семён Варламов отразил 33 из 35 бросков по своим воротам.

«Даллас» одержал вторую победу в сезоне, «Колорадо» потерпел второе поражение.