Три передачи Панарина помогли «Коламбусу» победить «Миннесоту»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча, проходившая на стадионе «Эксел Энерджи-центр» в Сент-Поле, завершилась со счётом 5:4 в пользу гостей в овертайме. По ходу матча «Миннесота» вела со счётом 4:2.

В составе победителей по шайбе забросили Зак Веренски, Дэвид Савар, Кэм Аткинсон, Джош Андерсон и Александер Веннберг. У проигравших дублем отметился Тайлер Эннис, по результативному броску на счету Эрика Стаала и Лэндона Ферраро.

Нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин сделал три голевые передачи. Голкипер «Джекетс» Сергей Бобровский отразил 17 бросков по своим воротам.