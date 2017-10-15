Мизюрин сделал хет-трик за «Валь-д`Ор» и признан первой звездой матча QMJHL

Нападающий «Валь-д`Ор» Максим Мизюрин сделал хет-трик в игре регулярного чемпионата главной юниорской лиге Квебека с «Руэн-Норанда» и был признан первой звездой матча.

Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4, победную шайбу забросил Мизюрин. В текущем сезоне 19-летний российский центрфорвард принял участие в девяти матчах, забросил пять шайб и сделал пять передач при показателе полезности "+2".

Он проводит в лиге Квебека второй сезон, за это время отметился 52 (18+34) баллами за результативность в 67 встречах.