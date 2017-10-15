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Макдэвид: время для разговоров прошло, «Ойлерз» должны добиваться результата

15 октября 2017, воскресенье. 11:43 Хоккей

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал разгромное поражение от «Оттава Сенаторз» (1:6). Команда проиграла три матча подряд, в текущем сезоне лишь одна победа.

«Это хорошая команда, которая показывает стабильную игру. Нам пора начать забивать. Не знаю, что ещё сказать. Нам нужно быть лучше. Время для разговоров прошло. Мы должны добиваться результата», – передаёт слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз Эдмонтон Ойлерз Коннор Макдэвид
Новости. Хоккей
15 октября 2017, воскресенье
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