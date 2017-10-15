Черри: Макдэвид – суперзвезда. На него нельзя давить и считать причиной неудачи

Известный телевизионный эксперт канала Sportsnet Дон Черри обрушился с критикой на главного тренера «Эдмонтон Ойлерз» Тодда Маклеллана, который после поражения от «Виннипег Джетс» нелестно высказался о главных звёздах своей команды.



«Маклеллан сказал, что всё начинается со звёздных игроков – дескать, они должны быть суперзвёздами каждый матч по обе стороны от шайбы. Но все же знают, кого вы имеете в виду, когда говорите про суперзвезду в контексте «Эдмонтона». Вот этот молодой парень, Коннор Макдэвид, на его 20-летние плечи упал весь мир, а вы указываете на него, как на главную причину поражения. Этого нельзя делать! То, что происходит в раздевалке, должно там и оставаться. Никому не нужно дополнительное давление на 20-летнего парня», — сказал Черри в телеэфире.



Напомним, что «Эдмонтон» уступил три матча подряд с общим счётом 5:14, а после домашнего проигрыша «Джетс» Маклеллан заявил, что его команда недостаточно конкурентноспсобна. На счету Макдэвида пять (3+2) очков и показатель полезности «-1» в четырёх матчах.

События дня НХЛ. Порох кончился? Овечкин и Ко разгромно проиграли Но Кучеров продолжает забивать, а Панарин – отдавать передачи.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».