Кенневилль: возможно, «Чикаго» улучшит сыгранность и скорость

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джоэлль Кенневилль прокомментировал победу над «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне в плей-офф «Чикаго» уступил «Нэшвиллу» 0-4 в серии.

«Вернётся в строй Ник Шмальц, и наши тройки обретут другие очертания. Возможно, мы улучшим нашу сыгранность и скорость. Кроуфорд? Он великолепно начал сезон. Не хватает хвалебных слов для него», — передаёт слова специалиста официальный сайт Национальной хоккейной лиги.