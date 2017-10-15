Макдона: «Рейнджерс» некого винить, кроме самих себя

Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Макдона прокомментировал поражение от «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Рейнджеры» проиграли пять матчей из шести в нынешнем сезоне.

«У меня ещё не было такого старта раньше, это очень тяжело морально. Нам некого винить, кроме самих себя. Тренеры готовят нас, проводим собрания. Мы знаем, чего от нас ждут, но не показываем этого. Мы не играем, так как должны, это касается каждого. Нам нужно не опускать голову, продолжать работать и найти путь к улучшению результатов», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.