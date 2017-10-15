Буше: «Оттава» не давала ничего сделать «Ойлерз» в 1-м периоде, кроме 2-х минут

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ги Буше прокомментировал разгромную победу над «Эдмонтон Ойлерз» (6:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Мы начали матч очень сильно, за исключением последних двух минут в первом периоде. Тогда мы утратили контроль над шайбой. До этого мы не давали сопернику ничего сделать, и это хороший знак для нас», — передаёт слова специалиста официальный сайт НХЛ.