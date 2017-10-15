«Локомотив» одолел «Северсталь», это 4-я победа при Квартальнове в 5 матчах

«Локомотив» на своём льду взял верх над «Северсталью». Это третья победа подряд и четвёртая в пяти матчах при Дмитрии Квартальнове. В 22 матчах сезона ярославцы одержали 12 побед. «Северсталь» прервала свою серию побед на отметке в три матча. В 22 матчах сезона на счету череповчан 10 побед. Команды встречались в Череповце 2 сентября — «Северсталь» выиграла 3:2, это была её первая победа в сезоне.

Встреча выдалась упорной и результативной. В основное время матча было забито 10 голов, но победитель выявлен не был. В составе ярославской команды отличились Владислав Картаев, Илья Любушкин, Егор Коршков, Петри Контиола и Егор Аверин. В составе череповецкой команды шайбы забросили Даниил Вовченко, Александр Щербина, Руслан Карлин и Валерий Васильев (дубль). Овертайм выдался безголевым, а в серии буллитов ярославцы вырвали победу.

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