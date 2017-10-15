Анисимов: подозрение на перелом позвоночника судьи Голяка не оправдалось

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что подозрение на перелом позвоночника у линейного судьи Дмитрия Голяка не подтвердилось. Белорусский судья получил травму во время матча «Локомотив» — «Северсталь» (6:5 Б).

Судью матча «Локомотив» – «Северсталь» унесли на носилках после попадания шайбы

«Отвезли в больницу, провели определённые процедуры, на данный момент он вернулся в гостиницу. К счастью, диагноз — сильный ушиб. Подозрение на перелом позвоночника не оправдалось. Его закрепили, потому что был сильный удар в позвоночник, и он в первые минуты не чувствовал ноги. Только потом начал в себя приходить, когда шок прошёл. Посмотрим, как будет себя чувствовать утром, сроки его возвращения на лёд называть рано», — цитирует Анисимова «Р-Спорт».

Также видео доступно на официальном канале КХЛ в YouTube.