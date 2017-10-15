Результаты игрового дня в ВХЛ

15 октября в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги прошло семь матчей. Очередной игровой день регулярного чемпионата ВХЛ принёс следующие результаты.
«Челмет» на своём льду разгромно проиграл «Дизелю» — 1:6.
ВХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 11:00 МСК
Челябинск
1 : 6 0:3, 0:1, 1:2
Пенза
0:1 – Ямкин (Копытин, Громов) – 01:37 (5x5), 0:2 – Бойчук (Мироманов, Захарчук) – 06:33 (5x5), 0:3 – Алексеев (Захарчук, Бойчук) – 15:08 (5x5), 0:4 – Никита Иванов (Копытин, Захарчук) – 27:56 (5x5), 0:5 – Бойчук (Захарчук) – 46:59 (5x5), 1:5 – Мелихов – 50:17 (4x5), 1:6 – Тарасов (Кузьмин) – 59:42 (5x5)
«Ермак» дома взял верх над «Химиком» -2:1.
ВХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 12:00 МСК
Ангарск
2 : 1 0:0, 1:1, 1:0
Воскресенск
0:1 – Богомолов (Орлов, Фомичёв) – 23:51 (4x4), 1:1 – Михайлов (Юшков) – 37:23 (5x4), 2:1 – Михайлов (Ишмаметьев, Юшков) – 50:27 (5x4)
Новокузнецкий «Металлург» на своём льду уступил «Звезде» — 2:3 ШБ.
ВХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Новокузнецк
2 : 3 0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1
Чехов
1:0 – Дюрягин (Романцев) – 23:11 (5x5), 1:1 – Тимирёв (Луговяк, Пешехонов) – 27:46 (5x5), 1:2 – Антипов (Тимирёв) – 45:02 (5x5), 2:2 – Кокшаров (Скутар, Басков) – 50:30 (5x5), 2:3 – Хлопотов – 65:00 ( ПБ)
«Сокол» праздновал домашнюю победу над «Цен Тоу» — 2:0.
ВХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 13:00 МСК
Красноярск
1:0
Цзилинь
1:0 – Сергеев (Кожевников) – 09:20 (5x5)
«Горняк» в родных стенах уступил «Барсу» — 2:3 ОТ.
«Южный Урал» дома уступил ЦСК ВВС — 2:5.
ВХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Орск
2 : 5 0:1, 1:1, 1:3
Самара
0:1 – Гареев (Феклистов, Степаненко) – 19:08 (5x5), 0:2 – Пушкарский (Сурсов, Петров) – 21:12 (5x5), 1:2 – Соловьёв (Скатов, Кудрин) – 34:43 (5x4), 2:2 – Ильин (Кудрин, Скатов) – 41:36 (5x4), 2:3 – Пушкарский (Таратунин, Сулейманов) – 43:11 (5x5), 2:4 – Сурсов (Гареев, Степаненко) – 57:43 (5x4), 2:5 – Литвяк (Букия) – 58:12 (5x5)
«Спутник» оказался сильнее «Сарова» — 2:1.