Вадим Шипачёв забил за «Вегас» в первом матче в НХЛ

Российский нападающий Вадим Шипачёв отличился за «Вегас» в первом же матче в НХЛ. На 38-й минуте встречи с «Бостоном» при счёте 1:0 в пользу «Голден Найтс» он отличился с передачи Алекса Туха. Шипачёв нанёс точный бросок с пятака, пробив Туукка Раска. За три минуты до этого Вадим оказался на площадке во время гола Туха, заработав тем самым "+1" по показателю полезности.

Видео гола Шипачёва можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Напомним, что Шипачёв, подписавший летом двухлетний контракт с «Вегасом» на $4,5 млн в год, пропустил первые четыре матча команды, но накануне был вызван из фарм-клуба из-за травмы финского нападающего Эрика Хаулы.