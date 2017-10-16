Дебютный гол Шипачёва помог «Вегасу» обыграть «Бостон»

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Вегаса» отличились Алекс Тух (35-я минута), Вадим Шипачёв (38), для которого этот гол стал первым в НХЛ, и Оскар Линдберг (60). За «Бостон» шайбу забросил Давид Крейчи (60). Вратарь «Брюинз» Антон Худобин участия в матче не принимал.

Эта победа стала для «Вегаса» четвёртой в пяти стартовых матчах сезона. «Бостон» потерпел третье поражение при двух победах.

Видео гола Шипачёва можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».