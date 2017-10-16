«Баффало» в гостях одолел «Анахайм», одержав первую победу в сезоне

«Баффало Сэйбрз» переиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Баффало» отличились Джастин Бейли (2-я минута), Сэм Райнхарт (40) и Юхан Лрассон (60), за «Анахайм» гол забил Крис Вагнер (36). Голкипер «Сэйбрз» Чад Джонсон отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

Эта победа стала для «Баффало» первой в сезоне после пяти поражений на старте. «Дакс» потерпели четвёртое поражение при двух победах.