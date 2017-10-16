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«Баффало» в гостях одолел «Анахайм», одержав первую победу в сезоне

16 октября 2017, понедельник. 06:44 Хоккей

«Баффало Сэйбрз» переиграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе «Баффало» отличились Джастин Бейли (2-я минута), Сэм Райнхарт (40) и Юхан Лрассон (60), за «Анахайм» гол забил Крис Вагнер (36). Голкипер «Сэйбрз» Чад Джонсон отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

Эта победа стала для «Баффало» первой в сезоне после пяти поражений на старте. «Дакс» потерпели четвёртое поражение при двух победах.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 октября 2017, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
1 : 3 0:1, 1:1, 0:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 – Бейли (Больё, Ларссон) – 01:26 (5x5), 1:1 – Вагнер (Верметт, Мэнсон) – 35:50 (5x4), 1:2 – Райнхарт (Пуйо) – 39:28 (5x5), 1:3 – Ларссон – 59:36 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анахайм Дакс Баффало Сэйбрз
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