Реакция Андре Агасси и Штеффи Граф на первый гол Шипачёва в НХЛ

Знаменитые теннисисты Андре Агасси и Штеффи Граф посетили домашний матч «Вегас Голден Найтс» с «Бостон Брюинз». Пара проживает в Лас-Вегасе, где после завершения карьеры они занимаются бизнесом.



Во втором периоде российский нападающий Вадим Шипачёв, который проводил свой первый матч в НХЛ, забросил шайбу, сделав счёт 2:0. Камеры выхватили знаменитую супружескую пару, которая радовалась голу россиянина.

«Вегас» одержал итоговую победу со счётом 3:1, шайба Шипачёва стала победной.

Шип в клетке. Новичок «Вегаса» забил, но попал к тренеру-мучителю А ещё он выиграл все вбрасывания. Почти.

Видео можно посмотреть также в официальном «твиттере» НХЛ.